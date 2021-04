Dota 2 v potížích, hráčská základna se nerozrůstá

Nový animák na Netflixu, vylepšení zážitku z hraní pro nové hráče i první Major turnaj za poslední více než rok. Tím vším se Valve snaží nalákat hráče zpět do pokračovatele původního zakladatele žánru MOBA, hry Dota 2. Březen měl být měsícem, ve kterém se vše začne zlepšovat, nicméně i přes mírný vzrůst, se nejedná o nic ohromujícího.

zdroj: Steam Charts

Dota 2 má tak možná své nejlepší léta za sebou. Přeci jenom čísla z let 2015 - 2017, ve kterých se hra pravidelně dostávala na milion a více současně pařících hráčů, jsou minulostí. Dnes je trend opačný a my se tak můžeme v následujících měsících dostat i na polovinu těchto rekordních čísel.

Valve by podobnou situaci zcela jistě neměla brát na lehkou váhu a to zejména v období pandemie, ve kterém by hráčská základna měla logicky narůstat a ne se zmenšovat. Doufejme tedy, že tento trend nebude pokračovat a že posledních 30 dní poukázalo na budoucí růst této slavné MOBA hry.