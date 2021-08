Dr. Disrespect prý zná důvod permanentního banu na Twitchi. Chce se soudit.

Dost možná už brzy dojde k odhalení jedné z největších záhad streamerské scény. Herschel Beahm, známý spíše jako Dr. Disrespect, má už více než rok ban na Twitchi a dosud jsme se nedozvěděli, proč tomu tak je. Navíc to údajně nevěděl ani on sám. V aktuálním streamu ale padla zmínka o tom, že už je to jinak.

"Existuje důvod, proč o těchto věcech nemluvím, nemůžu o nich mluvit. Hodně lidí se mě ptá, jestli vím, proč jsem dostal ban na Twitchi. Ano, teď už ten důvod znám. Znám ho už pár měsíců. A řeknu vám na rovinu, že je budeme žalovat."

Samozřejmě je možné, že si Beahm vymýšlí a celý výrok je jen součástí jeho teatrální persóny, v minulosti se nicméně k banu na Twitchi vyjadřoval velmi opatrně a popisoval i psychické následky, které mu stopka na masivně rozšířené platformě přinesla.

@DrDisrespect says he knows the reason for his Twitch ban and is planning to sue Twitch over it pic.twitter.com/fU8v6YqPKV — Dexerto (@Dexerto) August 23, 2021

Více světla do situace nevnesl ani sám Twitch, který tehdy přišel jen s vágním vyjádřením o tom, že streamer porušil komunitní směrnice a pravidla využívání platformy, která jsou stejná pro všechny bez ohledu na velikosti kanálu.

K banu navíc došlo krátce poté, co Beahm s Twitchem podepsal prodloužení smlouvy. Streamer měl už v minulosti problémy, na čas přestal tvořit poté, co vyšla najevo jeho nevěra vůči manželce, kratší ban také dostal za streamování z veřejných záchodků. Za co si vysloužil permanentní zákaz si lze jen těžko představit, zdroje blízké této kauze ale říkají, že šlo patrně o něco mnohem většího, než je třeba nedovolené použití licencované hudby.

Dr. Disrespect si v průběhu roku vybudoval komunitu na YouTube a v současné době hovoří o založení vlastního herního studia, které má za cíl vytvořit tu nejlepší battle royale hru ve spolupráci s ostatními streamery. V nedávné minulosti také mluvil o tom, že by rád pomohl Netflixu ve vstupu do streamovacího byznysu.