EA nevydá demo pro FIFU 21

EA oznámila přerušení každoroční tradice. Důvodem je soustředění se na vydání kvalitní plné hry, jak na současnou, tak na nadcházející generaci konzolí.

We aren't releasing a demo for FIFA 21.



Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.



We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.