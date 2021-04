Ender, proslulý esportový komentátor League of Legends opouští Evropu

Ender je známou postavou evropské LEC (League of Legends European Championship) ať už z pozice komentátora nebo analytika. K samotnému týmu se tento mladý Američan přidal v létě roku 2018 a to díky twitterovému příspěvku Quickshota, nejzkušenějšího člena právě evropské nejvyšší ligy. Odchod Endera z Evropy však neznamená ukončení jeho kariéry, ale dle jeho vlastních slov pouze další posun.

I’ve made the difficult decision not to return to the LEC this summer.



The past three years have been amazing and I wish nothing but the best for the LEC team. Thanks to everyone for supporting me and I hope you stay with me on this crazy ride. https://t.co/e3VvN2ojHG