Esport bude po skončení pandemie ještě silnější než doposud

Ankety, kterou připravil Esports Business Summit a Esports Business Research Group, se zúčastnilo až 250 společností. Většina, konkrétně 80% dotázaných, byla ohledně budoucnosti esportu optimistická. Z této hodnoty dále 56% respondentů vidělo esportovou scénu pozitivně celkově, zatímco 24% si vysloveně myslí, že právě koronavirová krize esportu znatelně pomůže. Pouze 3% se domnívají, že koronavir esportu v dlouhodobém horizontu ublíží. Zbytek dotázaných se zdrželo hodnocení z důvodu, že je brzy na to dělat jakékoliv závěry.

Mnoho tradičních sportů bylo během pandemie pozastaveno. Díky tomu jsme mohli být svědky několika turnajů odehrávajících se v online světě, které měly tuto mezeru zaplnit. Jednalo se například o F1 Virtual Grand Prix, ePremier League Invitational nebo NASCAR tournaments. Ani česká scéna nezůstala pozadu. Sázková kancelář Tipsport díky českému FIFA esportu dokonce zaplnila mnoho svých kurzových nabídek (nejednalo se pouze o FIFU ale dokonce i o NHL a NBA).

zdroj: mediaguru.cz

Respondenti se ve větší míře shodují na tom, že tento faktor pomohl esportu dostat se do povědomí větší masy lidí, což jeho popularitě znatelně pomůže. Někteří se ale obávají ekonomického dopadu na společnosti, které bývají sponzory i esportových událostí. The State of the Esports Industry Study dokonce zjistila, že 56% esportových společností kvůli pandemii úplně změnilo svou business strategii. I přes tyto radikální změny se ovšem mnoho firem domnívá, že celkový příjem za rok 2020 překoná tržby loňského roku.

Koronavirová krize umožnila esportu proniknout to širšího povědomí veřejnosti, což je jednoznačně skvělá zpráva. Uvidíme, jak se této příležitosti chopí a zda opravdu dojde k nárůstu popularity virtuálního světa. Jedno je ale jisté - atmosféru obrovských živých událostí (např. CS:GO Major) žádný offline turnaj nenahradí, tak snad už se vše brzy vrátí do normálu.