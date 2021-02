Esport láká klasické sportovní týmy, ty zakládají herní divize a míří do virtuálního světa

Argentinský fotbalový klub Boca Juniors se rozhodl vstoupit do vod esportu a rozjíždí vlastní CS:GO tým.

Už v prosinci minulého roku se na Twitteru fotbalového týmu objevila informace, že by rád otevřel esportovou sekci a účastnil se regionálních turnajů. Kromě CS:GO se Boca Juniors plánuje dostat i do League of Legends.

Kompetitivní herní scéna má v Argentině potenciál, neboť i velký rival Boca Juniors - River Plate, plánuje vybudovat vlastní League of Legends tým. Jihoamerická komunita se tak pravděpodobně dočká zajímavého střetu, který se nebude konat pouze na fotbalovém trávníku.

Kompletní sestava CS:GO Boca Juniors:

•Facundo “minimal“ Pereyra

•Vladimir “vlad” Bancalari

•Leonardo “ABM” Acuna

•Rodrigo “ro” Farina

•Eduardo “laser“ Chshekin

Mezi známé týmy které vstoupily do esportu patří například AS Řím, Bayern Mnichov, Schalke nebo Paris Saint-German. S jistotou můžeme říci, že další mužstva napříč sportovním spektrem budou díky rostoucí popularitě esportu ještě přibývat.