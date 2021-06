Esportový tým Astralis již brzy otevře herní středisko v centru dánské Kodaně

Dánská esportová organizace Astralis otevře 19. Června 2021 moderní herní a zábavní centrum v srdci Kodaně. Veřejnost bude mít možnost v den otevření vidět naživo své oblíbené hráče CS:GO a FIFA 21. Kromě hlavních hvězd se na slavnostním otevření objeví i začínající talenti organizace Astralis. Na první návštěvníky čeká odměna v podobě balíčku s oblečením a jiného propagačního materiálu.

