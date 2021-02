Esportový tým vyřazen z turnajů, jeden z členů nelegálně sázel na ligové zápasy

Společnost stojící za regionální jihoamerickou ligou oznámila diskvalifikaci týmu "0-900". Na veřejnost se dostala informace, že jeden z členů sázel na ligové zápasy, po detailním vyšetření celého incidentu byla domněnka potvrzena a tým byl z ligy nemilosrdně vyřazen. Všechny následující zápasy tak automaticky končí prohrou 0-2 v neprospěch týmu "0-900". Zda sázení ovlivnilo průběh zápasů, nebylo ze strany vyšetřující společnosti zveřejněno.

Team 0-900 has been disqualified from competing in the #OGADPC Lower Division due to betting on league matches from one of the players.



