Evropa zklamaná, Evropa s nadějí - pokračování Mistrovství světa v League of Legends

A že se bylo na co dívat. Pozornost bychom rádi upřeli na právě dva pro české fanoušky nejzajímavější zápasy - Fnatic vs Top Esports a G2 Esports vs Gen.G. Zatímco ten první se totiž mohl těšit nenaplněným zvratem století, který bude ještě dlouhou dobu hořce připomínat možné evropské finále. Tak ten druhý pouze potvrdil to, že se mohou evropské League of Legends týmy postavit vedle velikánu z Číny a Koreje.

zdroj: Riot Games

Top Esports (CN) vs Fnatic (EU)

Zápas, který měl být jasným důkazem dominance "nejlepšího" týmu na světě (Top Esports), se zvrtl v obrovskou napínavou bitvu, kterou bohužel pro evropské fanoušky Fnatic urvat nedokázali. Právě začátek zápasu totiž vypadal extrémně slibně, v klasické BO5 sérii totiž dokázali evropští Fnatic zvítězit hned v prvních dvou hrách a to s nečekanou dominancí. Zejména pak spodní linka v čele s hráči Rekkles a Hylissang naprosto drtili své oponenty a při vstupu do třetí hry to vypadlo, že ta jedna jediná výhra pro tým Fnatic už je vlastně samozřejmostí v tak skvěle nastavené formě.

Bohužel jsme se nemohli více mýlit.

Top Esports s hráči jakou jsou Knight nebo 369 totiž neodcházejí bez boje a pro nadšené fandy jednoho z nejstarších celků v Evropě přišlo rychle zchlazení. Třetí hra se totiž otočila o 180° a Fnatic jakoby ztratili sílu, znervózněli. Najednou tak nebyli schopni vytvořit jakoukoliv výhodu na riftu, přičemž ukázat slabost proti nejlepšímu týmu Číny se samozřejmě nevyplácí. Top Esports tak Fnatic nedali ani nadechnout a hned jsme se ocitli ve hře páté za stavu 2:2.

A přesně zde se ukázala síla hrdinů, jako je Sylas nebo Vladimir v režii Knighta a 369, navíc obohacena o extrémní přesnost hráče Karsa a jeho Lee Sina. Zápas, který totiž vypadal v prvních dvou hodinách extrémně nadějně, se zvrtl v holé neštěstí pro evropské fandy. Zvrat, který mohl přepsat evropskou League of Legends, tak nenastal.

G2 Esports (EU) vs Gen.G (KR)

Geng.G není zcela jistě nejsilnějším týmem na Worlds, nicméně odkaz, který za sebou nechali evropští G2 v režii jednoho z nejlepších hráčů světa - Capse, si necháme líbit. Korejská trojka v čele s marksmanem jménem Ruler nejspíš vůbec nečekala, že je G2 Esports přejedou v lehké sérii BO5 bez jediné prohry. Zásluha zde však nejde na bedra pouze samotných hráčů, ale hlavně jejich analytického týmu. Právě díky nim totiž G2 dokázali ve všech třech hrách získat výhodu nad svým soupeřem už v počátku, když za pomocí jasného plánu navštívili nepřátelskou "jungle".

Jediný nucený flash ze strany Gen.G na startu hry totiž dokázal ihned vytvořit možnost gangu junglera Jankose. Největší dominanci však ukázal už výše zmíněný Caps, který ve dvou ze tří her měl díky šampiónovi Sylasovi zajištěnou velmi rychlou večeři. Zejména v té druhé se skóre 11/0/11 (zabití/smrt/asistence) nenechal nic náhodě a jednoduše celým zápasem proplul, jakoby se už těšil na klasickou prohru ve finále proti čínskému celku, která se bohužel pro evropské fanoušky udála v posledních dvou letech (a ano, Caps byl vždy přítomen).