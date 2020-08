Evropský celek Mousesports sází na mladé talenty

Aurimas "Bymas" Pipiras podepsal smlouvu s evropským celkem Mousesports. Vedení týmu se rozhodlo rozšířit své řady a věnovat se rozvoji mladých hráčů. Tato filozofie jim dle jejich slov v budoucnu přinese úspěch.

Welcome @bymascs as our new development player and official 6th man on our CS:GO roster.#ReadyWillingAble pic.twitter.com/eMiRXSIU9p