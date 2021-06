f0rest si dává pauzu od CS:GO kvůli narození dítěte

Střelec týmu Dignitas Patrik "f0rest" Lindberg si bere krátkou pauzu kvůli budoucímu porodu manželky. Dcera, která se narodila v roce 2019 se tak dočká malého bratra či sestry a je tedy jasné, že esport musí jít v tomto případě stranou. Co se týče organizace Dignitas, ta prozatím nezveřejnila náhradníka, který v čase nepřítomnosti f0resta zastoupí.

I wont be playing in the upcoming tournament with @dignitas because me and my wife are expecting a baby any day now, so full focus on that! But i wish the boys the best and ill be cheering them on and so should you ✌️thank you for your understanding #DIGWIN