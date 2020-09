Faker si možná posune povinnou vojenskou službu

Korejský politik Jeon Ki plánuje prosadit zákon, které by umožnil odložení povinné vojenské služby pro jednotlivce, kteří se významným způsobem zasadili o globální propagaci Jižní Koreji. Jedním z příkladů takové kontribuce se uvádí právě Faker.

O dalších možnostech, jak se vyhnout povinné vojenské službě, psal v únoru The Esports Writer:

There is 1 way for Faker to skip his mandatory military service



Asian Games in 2022 adopt League of Legends as a legitimate event



South Korea national team selects Faker



South Korea wins a gold medal



If Faker did that, at age 26, he would be exempt from the military