Fanoušci hry Dota 2 si mohou oddechnout, The International 10 oficiálně potvrzeno!

Asi největší turnaj na světě co se peněžních odměn týče musel být minulý rok posunut kvůli pandemii koronaviru. Nakažených ale ubývá a letní měsíce se tak zdají jako ideální pro událost tak obrovských rozměrů. V turnaji se proti sobě utká osmnáct týmů z celého světa a rozdělí si částku 40 000 000 dolarů.

Introducing Supporters Clubs, a new way to support pro teams. The International returns this August. https://t.co/rfetcx1AGm pic.twitter.com/EZ8mSeIZP9