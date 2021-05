Fanoušek Counter-Striku vytvořil speciální verzi této legendární střílečky pro Nintendo DS

Milovník Counter-Strike 1.6 se rozhodl vytvořit jedinečnou verzi této střílečky i pro Nintendo DS. Klasický mód zneškodnění bomby spolu s ikonickou mapou de_dust 2, fanouškovská verze esportového titulu obsahuje spoustu podobných herních mechanik jako její originální předloha.

Counter Strike on Nintendo DS ️

I think I will publish the game source code later (game and server) ^^#gamedev #indiedev pic.twitter.com/DbQU8kAUeO