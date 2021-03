Fantastický výkon v přímém přenosu, streamer ukázal divákům neskutečnou hru

V jedné z pravidelných her na svém streamu Tyler1 doopravdy zabodoval. Streamer známý svou nevídanou energii se chopil hrdinky Irelie a už od začátku zápasu drtil svého protihráče na horní lince. Zvrat měl však přijít v třinácté minutě, kdy Tyler1 se skórem 4/0/1 čelil nečekanému gangu.

Annie, Shaco i Kayn se pokusili Tylera1 přehrát, nicméně ten za pomocí přesně mířeného stunu tento útok zastavil. A ihned uštědřil nečekané zranění jak Annie tak Shacovi. Následná pomoc jeho junglerky Lillie dotáhla protigang do zdárného konce. To, co mělo Tylera1 v jeho dominanci na lince zastavit, mu ve výsledku pouze pomohlo.

Očekávaný řev samotného hráče pak jen potvrdil jeho dlouholeté nadšení pro tuto hru a ukázal nám, že i každodenní zápasy můžou nabídnout neskutečné výkony. A ne, nemusí se jednat pouze o profesionální esportovce.