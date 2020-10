FC Barcelona končí s fungováním vlastního Rocket League týmu

Po více než roce aktivního fungování pod záštitou Barça eSports, Aldin “Ronaky” Hodzic a zbytek týmu oficiálně končí v esportové organizaci FC Barcelony. Dle slov trenéra týmu, Germána “El Generala” Micciuilla se jedná o rozhodnutí organizace FC Barcelona, nikoliv Barça eSports. Tento sportovní gigant se rozhodl ukončit působení v Rocket League, i přes velkou snahu Barça eSports se na scéně udržet.

Our #RocketLeague team is taking its own road and no longer will be part of our club.



The good memories shared together will remain, and we can only wish them a career full of success.



Thank you @RonakyRL, @Deevo, @itachi_rl, @Seeb_RL and @RS_ElGeneral!



Info coming soon! pic.twitter.com/ttMl0AhqAP