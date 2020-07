Fiasko v CS:GO, čínský hráč měl nůž s nápisem LGBT Slayer

Je pravděpodobné, že by to nikdo ani nepostřehl, pro komentátora Jasona Kaplana se však dle jeho slov jednalo o to nejhorší, co kdy v CS:GO viděl.

I've seen some disgusting names for people's skins in @CSGO but this one from @invgaming Destroyer takes the cake. How fucked up of a person are you to name your knife "LGBT Slayer" pic.twitter.com/BCh5rQ1ewy — Jason Kaplan (@JKaplan) July 10, 2020

Čínský hráč JiaMing “DeStRoYeR” Gu hraje momentálně za tým Invictus Gaming. K tweetu Jasona se brzy vyjádřil s tím, že měl nůž pouze půjčený a nemíní jej nadále používat. Vulgárního nápisu, který se dá volně přeložit jako zabiják LGBT, si údajně nebyl vědom. V Číně je běžné, že webová stránka nebo klidně jen fanoušek sponzoruje svého oblíbeného hráče a nějaký předmět mu dá k dispozici. Je možné, že tohle byl přesně ten případ.

I've received an update that it was a borrowed skin and he will no longer use it. I just hope if people aren't sure what a knife says or means, they will look it up. Being a Professional Player, you are held to a higher standard and shouldn't allow something like this to happen — Jason Kaplan (@JKaplan) July 10, 2020

Chyba se stát může, ale bylo by lepší, kdyby si každý nejdříve zjistil, co znamená nápis, který veřejně nosí. JiaMing je navíc veřejně známý hráč, takže by si na takové momenty měl dávat pozor. Ten nápis je opravdu přes čáru a nemá ve veřejném prostoru co dělat.