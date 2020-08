Fnatic porazili G2 Esports v rekordní sledovanosti

Dle webu Echarts se tak jedná o celkový rekord na poli evropského League of Legends live streamu. Takové obrovské číslo však není způsobeno náhodou. Jsou zde tři hlavní aspekty.

1. Šestiletá rivalita týmů G2 Esports a Fnatic

2. To, že se zápas táhl do pěti her a že ve finále vyhrál tým Fnatic

3. LEC produkce a kvalita celé ligy - týmů, koučů, komentátorů

Ve srovnání pak například s americkou LCS ta evropská LEC naprosto dominuje, průměrně se na ni totiž přes běžnou sezónu dívalo o 95 000 více diváků.

898 643 Peak Viewers on @FNATIC vs @G2esports, #LEC Summer 2020. Most popular match of LEC / EU LCS events.



English peak - 696k@Twitch peak - 617k



More statisticshttps://t.co/CyVIDzIJAH — Esports Charts Esports & Streaming statistics (@EsportsCharts) August 29, 2020

Sobotní playoff zápas mezi Fnatic a G2 jel živě na platformách Youtube a Twitch, kdy v kombinaci obou dosáhl v jednotlivých hrách na tyto čísla.

Hra 1 - 561,000 diváků

Hra 2 - 663,000 diváků

Hra 3 - 718,000 diváků

Hra 4 - 735,000 diváků

Hra 5 - 899,000 diváků

Bohužel pro nás, české fanoušky byl víkend trošku hořko-sladký. Zatímco se totiž MAD Lions dostali skrz porážku Schalke 04 na Worlds a my tak uvidíme dva české zástupce obhajovat evropské barvy v Číně. Včerejší výhra proti Rogue už nenastala a my se tak musíme smířit pouze ze čtvrtým místem těchto playoffs. Na samotného vítěze si tak musíme počkat do příštího víkendu. Finále letní části LEC se totiž odehraje 6. Září a ve hře jsou stále týmy Fnatic, G2 Esports a Rogue.

Držíme všem účastníkům palce, ať vyhraje ten nejlešpí.