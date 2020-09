Formule 1 spouští vlastní mobilní esport šampionát

"F1 Mobile Racing Esports Series" kvalifikace se odehrají v budoucích třech měsících. Z těch poté vznikne finální skupina hráčů, která proti sobě usedne v devíti dnech dlouhém finále. Společnost Formule 1 taktéž provozuje ligu F1 Esports Series, ve které spojili síly se společností Aramco pro svou čtvrtou sezónu. V květnu minulého roku byla slavná společnost Ferrarri posledním (a desátým) týmem, který se připojil do této esportové série.

zdroj: Fox Sports

Dr. Julian Tan, Head of Digital Business Initiatives and Esports at Formula 1 řekl, "Mobilní esport je rostoucí odvětví, hlavně když generace Z a Alpha tráví nejvíce času na svých telefonech. Vidíme obrovský potenciál růstu a možnost vytvoření mladé fanouškovské základny, nadšené pro Formuli 1."