Fortnite se dočká 1.000.000$ turnaje

Za poslední měsíc mohli hráči díky mnoha akcím otevřít nejrůznější super hrdinské předměty a skiny z Marvel Universa. Po Ghost Riderovi, Black Widow nebo naposledy Venomovi tak už zítřejší Super Cup uzavře tuto spolupráci. Turnaj bude rozdělen na dva kola a hráči budou muset vytvořit Dua, aby se ho mohli účastnit. V prvním kole budou tak mít tři hodiny, ve kterých budou muset získat co nejvíc bodů až v deseti zápasech. Ty nejlepší týmy poté postoupí do kola druhého, které má totožné pravidla.

Startem druhého kola nejenomže se zvýší napětí, ale celý turnaj bude možné sledovat na oficiálních streamovací kanálech hry Fortnite - Youtube, Twitch. Každý s regiónů má také jinak nastavené odměny a jiné časy startů, detaily můžete vidět zde.

