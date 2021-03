Fortnite se rozhodl zakázat všechny hráče sázející na vlastní zápasy

V komunitě hry Fortnite se rozšířila zábava, kde dva známí/talentovaní hráči soupeří mezi sebou a zároveň sází na vlastní vítězství. Tento druh zábavy uplatňují především streameři, pro které se jedná o lákavý obsah do živých vysílání. Epic, společnost stojící za hrou Fortnite, se ale rozhodl proti sázení zakročit, důvodem je především fakt, že se takto baví i nespočet nezletilých jedinců.

Mezi známé tváře zapojené do “sázejicí zábavy” patřil i šestnáctiletý streamer Cody “Clix” Conrad. Clix dostal zprávu od společnosti Epic, kde je mu naznačeno aby se sázením skončil, nebo o svůj účet přijde. „Doporučuju i ostatním aby s tím přestali. Píšu to veřejně proto, aby si to lidé uvědomili,” tweetnul Clix.

Won't be playing or having anything to do with wagers anymore, just got personally messaged by epic and was told to stop or will result in a ban. Recommend others to stop as well, tweeting this so people are aware.