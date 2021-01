Fortnite v tomto roce rozdá za výhry až 20 000 000 dolarů

Epic Games se tento rok důsledně zaměřil na zpětnou vazbu hráčů a v rámci FNCS (Fortnite Champion Series) oznámil změny pro nadcházející sezónu. Ty největší se týkají tří věcí - přibude kolo v týdenních kvalifikacích, tři nejlepší týmy z každého regionálního finále se automaticky kvalifikují do nadcházejícího finále a hráči ze všech platforem budou bojovat spolu (v minulost byli PC hráči odděleni).

