FURIA Esports vítězí v grand finále IEM New York

100 Thieves vstoupili do finále výhrou 16-9 na mapě Nuke, kde naprosto dominoval Sean “Gratisfaction” Kaiwai s 34 zabitými hráči. FURIA se do toho poté opřela a urvala vítězství 16-14 na Infernu a následně celkem jasně i 16-4 na Vertigu. Závěrečný zápas se odehrál na mapě Mirage. FURIA sice zvítězila 16-11, v polovině zápasu to ovšem bylo 11-4. 100 Thieves tedy očividně bojovali až do konce, což se musí ocenit.

Gratisfaction nakonec dosáhl celkově 86 zabitých hráčů. V týmu FURIA dominoval především yuurih a VINI, oba si samostatně došli pro shodně 77 zabitých protivníků. Výhrou v tzv. formátu “nejlepší z pěti zápasů” si FURIA odnesli 25,000 dolarů a zároveň vstupenku na IEM XV Global Challenge, který se bude konat 15.-20. prosince.

Finální rozdělení odměny pro americký region je následující:

1. -- FURIA Esports, $25,000

2. -- 100 Thieves, $10,000

3. -- Evil Geniuses, $5,000

4. -- Team One, $5,000

5. - Team Liquid, $3,000

6. - New England Whalers, $3,000

7.-8. - Triumph, Chaos Esports Club, $2,000

9.-10. - Rebirth Esports, Mythic, $1,500

11.-12. - ImPerium Esports, RBG Esports, $1,000