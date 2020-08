G2 Esports potvrzuje dominanci dalším vítězstvím i přes obrovské neštěstí

G2 nadále pokračuje v porážení jakéhokoliv týmu, který se evropským borcům postaví do cesty. Naposledy se tak stalo v "Allied Esports Odyssey" a to ve složení Mixwell, Ardiis, Davidp, Patitek a Pyth. Cesta k této výhře však nebyla tak jednoduchá, jako u těch v minulosti. G2 Esports totiž v základní skupině skončili až na třetím místě.

Decided to play today's match and to continue playing the @AlliedEsports x Ignition Series.



It is not easy, not at all. I wanna do it for my father, i wanna do it to make him being proud of me, i want him to see that i'm gonna fight.



I'm Professional and i'm gonna do my job. https://t.co/kpZ4E0mnQ7