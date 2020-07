G2 Esports vyhráli "WePlay! VALORANT Invitational" a odnesli si tučnou odměnu

Mixwell, paTiTek pyth, ardiis a davidp - těchto pět hráčů pod vlajkou G2 Esports nyní dominuje kompetitivní VALORANT scéně. Nedávno podepsaný tým v celém turnaji extrémně dominoval, ve skupině si dokázal poradit s týmy Noppenki, Party Parrots a Ninjas in Pyjamas.

ADD ANOTHER ONE TO THE TROPHY CABINET



WE'RE THE WEPLAY VALORANT INVITATIONAL CHAMPIONS! ✨ pic.twitter.com/gziiJ2pig9