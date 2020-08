G2 na vrcholu a MAD Lions v problémech, zvrat se prozatím nekoná

Je však nutno říci, že playoff není ani zdaleka u konce a my se tak dalších zvratů stále můžeme dočkat. Zatímco totiž MAD Lions a Rogue vévodili v klasickém letní lize a umístili se tak na prvních dvou místech. První kolo playoff poukázalo na jiný trend. Jak Rogue tak MAD Lions si totiž odnesli celkem přesvědčivou porážku právě od týmu G2 Esports a Fnatic. Musíme však uznat, že právě lvíčata, za které hrají i Češi Carzzy a Humanoid vzdorovali G2 velmi dobře, díky čemuž si neodnesli tak potupnou porážku jako výherci celého splitu - Rogue.

