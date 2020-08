Hackeři ovládli esportovou novinku Fall Guys

Jako v každé hře, cheateři našli způsob, jak zkazit herní požitek ostatním hráčům této animované zábavy. Fall Guys je nejnovější lákadlo ve světě multiplayer her. Již několik týdnů po vydání hra zahltila internet svou unikátní hratelností a zábavnou mechanikou. Tato “masivní párty hra” dobývá i příčky streamovací platformy Twitch.

Je důležité mít na paměti, že je hra teprve ve svých začátcích. I z toho důvodu není těžké najít způsoby, jak v ní podvádět. Narozdíl od jiných her, ve Fall Guys je téměř nemožné zvítězit proti těm, kteří cheatujou. Jediným způsobem je doufat, že narazíte na týmovou hru (ve hře jsou solo i týmové části). V týmové hře je vyřazení cheatera asi nejpravděpodobnější, avšak ne zaručené. Mezi již používané cheaty patří speedhack, létání či dokonce procházení skrze zdi. Takové “výhodě” se bohužel nedá konkurovat. Zatímco vy bojujete o přežití a derete se do cílové rovinky, cheater bez jakékoliv zábrany či překážek už v cíli čeká.

Dealing with cheaters is a top priority for us



At the moment, when a cheater is detected, they are able to finish the current show before being blocked



We are going to start taking more immediate action soon



As mentioned before: It isn't necessary to manually report cheaters