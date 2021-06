Hra Valorant naznačuje příchod dalšího agenta a zbrusu nové mapy

Riot Games vydali video Hymna prvního roku, které oslavuje všechny důležité momenty hry Valorant. Nedočkaví fanoušci ale pojali video především jako lákadlo na nové herní prvky a přišli s dvěma možnými novinkami.

Ve videu se objevil dobře oblečený agent, který svým vizuálním dojmem působí jako ztracený sourozenec agenta Cyphera. Video dokonce naznačuje i jméno této postavy - Deadeye. Náznaky dalšího agenta přicházejí ve chvíli, kdy to hráči čekali nejméně, do hry se totiž teprve nedávno dostal agent Kay/O. Vývojáři nicméně už dříve řekli, že chtějí přidávat zhruba šest agentů ročně, aktuální situace ve výsledku vlastně tak překvapivá není.

The next agent codenamed "Deadeye" has been teased in the One Year Anthem. | #VALORANT pic.twitter.com/ny6tgoKJYF

Deadeye má na uniklých záběrech brýle, které naznačují možné zlepšené schopnosti vidění. Zároveň má tetování podobné Reyně, ale styl oblečení naznačuje i již zmíněnou možnou spojitost s Cypherem.

Ve videu se objevila i neznámá a podivná lokace. Ve vzduchu byl spatřen vznášející se kus futuristické země, z jejíhož středu se na oblohu dral modrý výbuch. Může se jednat o nehratelnou lokaci, spoustu fanoušků ale skutečně věří tomu, že jde o náhled do nové mapy.

First Look at The Next Map



Riot just dropped the Year One Anthem!



This is the teaser we saw in the battlepass.



| #VALORANT pic.twitter.com/UY7izWln9H