Hráč League of Legends Rekkles láme rekordy a je prvím hráčem v LEC s 2000 zabitími

Rekkles, bývalá hvězda týmu Fnatic a od letošního roku nová součást organizace G2 Esports má spletitou historii plnou porážek i vítězství. Co se však švédskému hráči zejména po léta vede, je jeho konzistence a vyrovnanost. V historii tohoto hráče snad nenajdete hru, ve které by Rekkles konstantně chyboval nebo vyloženě svému týmu zápas prohrál.

2000 #LEC KILLS.



Congratulations to @RekklesLoL on reaching another career milestone! pic.twitter.com/DSEisZ9KYc