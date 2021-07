Hráč si za 22 tisíc dolarů koupil spoluhráčku do League of Legends, ta s ním následně odmítla hrát

Hráč Xiao Jun si přes aplikaci zaplatil služby ženy Mei, která s ním následně měla hrát hry. Finální hodnota spolupráce činila 22 000 dolarů, v přepočtu necelý půl milion korun. Jen v období mezi listopadem 2019 a dubnem 2020 zaplatil Jun hráčce více než jedenáct tisíc dolarů, zlomový okamžik ale nastal v únoru 2020.

Weird story.



Some dude in China hired an e-girl through an app to play League of Legends with him.



He also spent $22k on app fees and gifts for her + asked her out multiple times. She said no so he took her to court to get the $22k back.



The case was thrown out immediately. pic.twitter.com/81BmA8Shoi