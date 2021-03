Hráč zázračným způsobem odpálil granátem zbraň do vlastních rukou

Klip ze zápasu v CS:GO dokazuje, že i pouhým výbušným granátem se dá získat mnoho. Mapa Inferno je známá tím, že v momentě kdy ztratíte áčkový nebo béčkový "site" ve prospěch teroristů, bude se vám opravdu těžko dobývat zpět, obzvlášť když jste se rozhodli ušetřit finance a nemáte u sebe pořádnou zbraň. Hráč Madox ale ukazuje, že i s málem v podobě granátu se můžete dostat k solidní výbavě.

Madox se ocitl v nezáviděníhodné situaci. Utíkal zachránit B site pouze s pistolí a granátem a musel ještě navíc čelit špatné viditelnosti, protože se na zemi nacházel klasický CT smoke. Rozhodl se proto překvapit potencionální nepřátele a smoke prohodil výbušným granátem. To, co se později stalo, vzejde jednoznačně do dějin jako jeden z nejzázračnějších herních momentů v CS:GO. Madox se po hození granátu odebral směrem do kostelu, když tu mu doslova před nosem přistálo AWP - jedna z nejdražších a nejschopnějších zbraní ve hře.

Kola s malým nákupem většinou nejvíce ovlivní dobře hozený flash/oslepující granát, v tomto případě ale zahrál výbušný granát absolutní prim.