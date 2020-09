Hráči jsou nespokojeni se zbraní Operator, vývojáři však změnu neplánují

Nejdražší zbraň ve hře, Operator, kterou si můžete koupit za 4,500 kreditů se v posledních týdnech potýká z velkou kritikou široké hráčské základny, od streamerů po profíky. Samotná zbraň dává nejvyšší zranění ve hře jednou jedinou kulkou, má dva druhy zaměření (2.5x a 5x) a slouží tedy v mnohých koridorech ale i větších prostranstvích jako neproniknutelná "zeď".

Osobnosti jako Michael "Shroud" Grzesiek, Oscar "mixwell" Cañellas Colocho nebo Spencer "Hiko" Martin v poslední době zbraň kritizovali hlavně kvůli tomu, že dle jejich slov nemá ve hře reálný "counter", se kterým byste zbrani mohli vzdorovat.

Ask VALORANT, and we shall respond! This week we’re answering whether the Operator is OP, what’s up with footsteps, and why we’re choosing timed rollouts vs all at once. Click to read all about it: https://t.co/qELyxBSSVN pic.twitter.com/dH3TrhokuO