Huya zaplatí stovky miliony dolarů za právo streamovat čínskou nejvyšší soutěž v League of Legends

Uzavřením této smlouvy získává Huya právo na soutěže "League of Legends Pro League" (LPL) a "League of Legends Development League" (LDL). Tedy dvě nejvyšší soutěže v Číně a k tomu všemu navíc i jedinečné právo na každoroční turnaj LPL All-star event.

zdroj: Riot Games

Smlouva to je samozřejmě extrémně lukrativní. League of Legends je jedna z nejhranějších her na čínském trhu a investice se tak zcela jistě vyplatí. Nejedná se však o první podobnou čínskou investici. V roce 2020 si podobná platforma s jménem Bilibili zajistila právo streamovat v rámci čínského trhu League of Legends Mistrovství světa na budoucí tři roky.

Huya nezískává pouze nárok na streamování, ale také možnost vytvářet speciální kontent či zajistit komentování zápasů. Podobné smouvy se začínají uzavírat po celém světě a my jsme velmi zvědaví, která společnost přijde jako další.