Ibrahimović kritizuje EA Sports kvůli hře FIFA 21

A co přesně Zlatana tak naštvalo? Dle Švéda EA nezákonně využívá jeho charakter ve své nejnovější hře FIFA 21, jelikož on sám prý není součástí tzv. FIFpro a nikdy nepotvrdil EA, aby používala jeho jméno. I přestože je tak Ibra součástí FIFA her posledních několik let, píše, že je nejspíš čas celou věc prošetřit.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me