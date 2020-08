IEM New York proběhne online a bude mít obrovský prize pool

Turnaj se uskuteční napříč třemi regiony - Severní Amerika, Evropa a CIS (Společenství nezávislých států). Prize pool neuvěřitelných $250,000 si rozdělí všechny tři regiony v tomto poměru - $140,000 EU, $60,000 Severní Amerika a $50,000 CIS.

Formát turnaje:

zdroj: Talkesport.com

Týmy Severní Ameriky a CIS jsou následující (zbylé volné místa zaplňí týmy na základě Regional Major Ranking):

Týmy Evropy budou teprve odhaleny, všechny celky se však utkají v tzv. “double-elimination” skupině.

Get ready for #IEM New York 2020; coming your way from October 6th!



32 teams from NA, CIS and EU

$250,000 prize money

#ESLProTour points

Last RMR chance for NA and CIS to qualify for the #ESLOne Rio 2020 Major



Find out more:

https://t.co/vNfFM7zIWt pic.twitter.com/gj7zJI6Lsz