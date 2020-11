Jak se dá hrát Valorant s handicapem?

Reddit je pro hráče Valorantu především místem, kde si mohou postěžovat a sdělit ostatním své negativní zážitky ze hry. Nedávno se zde však objevil hráč, který se rozhodl nabourat toto prostředí s pozitivním přístupem k životu. Uživatel “YHJ_JYG_Kryptlock” má lehkou mozkovou obrnu, což postihuje mobilitu jeho levé paže a nohy. Jeho pohyblivost je značně limitována, a to nejen v reálném životě, ale také v tom herním.

Vášnivý hráč se podělil o příběh, ve kterém popisuje, jak se nejdříve snažil hrát Valorant na Xbox ovladači. To se ale brzy ukázalo jako marné, neboť neměl proti ostatním uživatelům šanci. Pohyblivost a doba reakce ostatních byla s použitím myši a klávesnice znatelně lepší. Hráč to naštěstí nevzdal a stále přemýšlel nad tím, jak se ostatním vyrovnat i přes to, že jsou jeho možnosti značně omezeny. Po dlouhém přemýšlení nakonec vytvořil vlastní herní sestavu. Výsledkem je myš Razer Naga, která disponuje až 12 tlačítky, které si může uživatel sám navolit. K tomu hráč používá tzv. flight stick (tj. joystick na spodním obrázku vlevo). Na něm si nastavil klasické pohybové klávesy WASD, což mu umožňuje vcelku bezproblémový pohyb po mapě.

zdroj: reddit.com

Tento zapálený hráč doufá v to, že se mu jednou podaří otevřít si obchod, ve kterém by se specializoval na opravu a přeměnu počítačů ve prospěch těch, kteří mají zdravotní omezení. Dle jeho slov by to mohlo spoustu uživatelům zlepšit jejich psychickou stránku a zároveň by to přineslo zajímavý prvek do online hraní.

Příspěvek si zasloužil velkého ocenění a některé uživatele dokonce motivoval k tomu se s autorem spojit a prodiskutovat možné řešení jejich vlastních problémů.