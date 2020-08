Jak to dopadá, když na online šachovém turnaji vypadne hráči proud?

Vzhledem ke globální pandemii se olympiáda odehrává v online prostředí, což je možné díky jedinečné kolaboraci Chess.com a FIDE (Mezinárodní šachová federace). Olympiády se účastní 163 týmů z celého světa. Každý celek má šest členů, z nichž musí být minimálně dvě ženy, jinak není možné na turnaji nastoupit.

Týmu Indie se v poslední partii stala nešťastná událost. Během utkání proti Mongolsku vypadl kapitánovi indického týmu proud. Dle jeho slov může tato skutečnost za to, že Indie nedotáhla partii do vítězného konce. Výsledkem byla remíza, což aktuálně první tým celé olympiády vůbec netěší, neboť to nahrává do karet Číně, která na Indii ztrácí pouhý bod.

In the crucial moments of Mongolia- India, in a won game there was a power failure in my area costing us the match. Same happened in Humpy's game. It's a pity to lose due to issues which are out of our control. Nevertheless, we are going to give our best in the remaining games!