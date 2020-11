Jaký je recept úspěchu týmu Astralis pro následující sezonu League of Legends?

Cílem bylo vybudovat tým od úplného začátku s ambicí konstantních výkonů v budoucnu. Zásadní změnou byl příchod junglera týmu AGO ROGUE, Nikolay “Zanzarah” Akatova, který měl famózní sezónu 2020. Tento mladý jungler ukázal skvělý individuální výkon, což mu dává potenciál stát se pod dobrým vedením velkou evropskou hvězdou na tomto postu.

K Astralis se přidala i další mladá hvězda Jesper “Jeskla” Stromberg. Jeskla ukázal své schopnosti v barvách mousesports na German Prime League. Astralis vidí v tomto švédském hráči obrovský talent. Mladé talenty je třeba vést zkušenějšími hráči, Astralis si proto nechává midaře Erlanda “Nukeducka” Holma, který je v týmu už od LEC 2019.

Na top lajně se objeví bývalý hráč týmu BIG, Matti “Whiteknight” Sormunen. Support pozici obsadí Hampus “promisq” Abrahamsson. Oba hráči se na scéně pohybují už několik let. Cílem Astralis je spojit síly nováčků i zkušených veteránů. Někteří fanoušci vyjádřili na sociálních sítích obavy z této strategie, ale tým Astralis si za ní pevně stojí a je ohledně následující sezóny velice optimistický.

„Podařilo se nám získat všechny hráče o které jsme měli zájem. Nejsme naivní a neočekáváme top výsledky hned na začátku sezony. Náš cíl je jiný, chceme vybudovat stabilní tým postupem času. Od tohoto přístupu si slibujeme dlouhodobě stabilní výsledky.” Ze slov trenéra Baltat “AoD” Cipriana jde jasně vidět, že Astralis si nejde za krátkobým úspěchem, ale pokusí se vybudovat dlouhodobě úspěšný projekt i přes možné počáteční problémy.

Welcome to Astralis @Jesklaa @promisqxd @Nukeduck @WhiteKnight108 @Zanzarahlol, hope you get used to the bad weather fast ^^ https://t.co/S7v16lPsYD