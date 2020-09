Jeden z největších přechodů na CS:GO scéně, Niko dle zdrojů mění působiště

Oba týmy jsou prý společně v úzké komunikaci a pokud by se tak stalo, zcela jistě by se jednalo o přechod roku, ne-li desetiletí. Důležité je však říci, že G2 Esports mají nyní svoji tabulku hráčů zaplněnou. Jeden z hráčů by tak jistojistě palubu musel opustit, nebo se stát náhradníkem. Nejjasnějším kandidátem tak určitě je François “AmaNEk” Delaunay, který do organizace vstoupil v roce 2019 a jehož výsledky nebyly nijak ohromné.

Niko in G2 would make an awful lot of sense!!! — Jacob "Pimp" Winneche (@Pimp_CSGO) September 18, 2020

Přechod Nika by dával smysl i v rámci FaZe Clanu, jelikož se v posledních měsících tomuto týmu nijak nedařilo, což mohla také zapříčinit výměna hráče Bymase za Kjaerbye v srpnu tohoto roku. Stejně tak v G2 Esports nezažívali nejlepší období a tak by mohla nová krev nadaného hráče jako je Niko, týmu G2 Esports velmi pomoct.