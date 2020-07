Kjaerbye opouští dánský CS:GO celek North

Kjaerbye měl časté bolesti břicha a potíže s dýcháním. Tým North byl během pauzy s Kjaerbyem v kontaktu. Na ukončení spolupráce se dohodli společně. Dle oficiálních prohlášení se rozvázání pracovního poměru obešlo bez jakéhokoliv dramatu.

Manager CS:GO týmu North Cristian Engell prohlásil, že rozloučení s Kjaerybem dělá tým s těžkým srdcem. Kjaerbye se na změnu snaží nahlížet pozitivně a sám se vyjádřil o těch lepších stránkách. Dle jeho slov teď vidí věci více jasně a i přestože si uvědomuje, že potřebuje ještě dost času na zotavení, je více než vzdálen ukončení profesionální kariéry v Counter-Striku.

