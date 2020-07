Kolik si vydělá profesionální hráč Valorantu?

Nová kompetitivní střílečka VALORANT si vede velice dobře. Na platformě Twitch dosahuje skvělých čísel, komunita kolem samotné hry stále roste a mohli jsme vidět už několik komunitních turnajů. V Česku je to pak samotná liga od Grunexu s názvem "Grunex Masters", jenž se těší velké oblibě a upřímně bychom její nejlepší týmy mohli porovnat s těmi světovými.





Sources told TEO that the average @PlayVALORANT team salary currently ranges between $15K-25K per month, with some players earning considerably more.@Graham__Ashton checks in on the developing Valorant esports scene:https://t.co/xCED5X8vKa