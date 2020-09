Kolika agentů ročně se dočká hra Valorant?

Riot Games v minulosti oficiálně potvrdili, že se dočkáme šesti agentů ročně, tedy jednoho za dva měsíce. Plán tak spočívá v tom, vydat hrdinu pokaždé, když do hry přijde nový "Akt". Nová postava tak do hry s jistotou přijde už za měsíc, 13. Října společně s dalším aktem.

Dle vývojáře Chrise "Pwiff" Toma je dokonce šest agentů za rok minimem, který si v Riot Games nastavili. Dle jeho slov je totiž ve hře nutné mít co nejdřív alespoň 50-60 agentů, aby se hra hrála dobře a byla zajímavá. Na konec dokonce dodal, že mít 100 agentů ve hře nebude šílené nebo zmatené, ale naopak skvělé.

Patch 1.07 has arrived with our first Killjoy update, changes to shotguns, a remake option, and those hit reg visual improvements you’ve been asking for. And those are just the highlights! Read the full patch notes here: https://t.co/i5JZBkPYPt pic.twitter.com/BDTl6uIbe9