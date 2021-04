Komentátor Counter-Striku si stěžuje na velké množství podvodníků a nekvalitní herní servery

Pro hráče Counter-Striku není bohužel až tak překvapující, že ve hře narazí na někoho, kdo si pomáhá nedovoleným softwarem. Komentátor Harry “JustHarry” Russel narazil na podvodníky v několika zápasech za sebou, rozhodl se proto rozproudit debatu na téma "cheateři" i na vlastních sociálních sítích.

My last 3 games of CS MM have been hack vs hack with like 6/10 players in the server cheating — JustHarry (@JustHarryGG) April 24, 2021

Podvodníci bohužel k online hraní neodmyslitelně patří, u CS:GO je ovšem jejich nárůst neúnosný. Poté, co se hra stala “zdarma pro všechny”, se celá problematika ještě zhoršila. Pro nové hráče bývá mnohdy lákavé vyšplhat se v žebříčku rychleji díky podvodným programům. Není divu, že se hráči čím dál tím častěji přemisťují na servery společnosti FACEIT, která proti podvodníkům bojuje za pomocí vlastního anti-cheatu.

Henlo @CSGO



Can we overhaul the MM system in a meaningful way, whether that's 128 tick servers, more to combat fresh accounts/smurfs/cheaters, the inclusion of seasons, more stats + numbers or a map pool that shows off community maps made by CS's talented mappers. Thank you — JustHarry (@JustHarryGG) April 25, 2021

Harry Russel narazil i na další citlivé téma - server tick rate. Zatímco na běžných servrech funguje tick rate 64, FACEIT servery nebo esportové turnaje fungují na tick rate 128. Co přesně ovlivňuje tick rate? Například to, že netrefíte svého protihráče i v momentě, kdy byste jej trefit měli. To vše je způsobeno nižším počtem obnovených procesů, které následně dostatečně nezaznamenávají všechny informace na serveru a hra tak ztrácí plynulost i přesnost. Zajímavostí také je, že dýmovnice (smoke) nedoletí na nižším tick rate tak daleko, jak na profesionálních 128 serverech. jestliže se tedy snažíte naučit hod smoku podle svého oblíbeného profesionála, nemusí se vám to podařit i z tohoto technického důvodu.

Pro hráče je aktuálně nejsnažší možné řešení těchto problému přemístění na platformu FACEIT. Všichni poctiví hráči by ale jistě ocenili razantnější zásah a zlepšení herního zážitku ze strany vývojářů hry.