Konec kariéry se nekoná, legendární olofmeister se vrací do základní sestavy

Olofmeister se na delší dobu vytratil z veřejného prostoru, to se ale brzy změní. Organizace FaZe potvrdila jeho návrat do základní sestavy na následující turnaj Blast Premier Spring, kde se FaZe utká už 16. června s Natus Vincere.

