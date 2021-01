Kontroverzní změna v CS:GO, za bota už si nezahrajete

První velká aktualizace CS:GO tohoto roku je venku. Mezi drobné změny patří úpravy na mapě Engage, Cache, Ancient a Guard. Důležitá je oprava bugu, který umožňoval hráčům s vysokým pingem vidět nepřátele skrze zdi. Chyba fungovala téměř stejně jako wallhack cheat a herní zážitek solidně znepříjemňovala. Nejdůležitější a nejkontroverznější změna, kterou aktualizace přinesla, je ovšem bezesporu odstranění botů z kompetitivních zápasů.

