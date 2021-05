Korejec Erster opouští kompetitivní scénu hry Overwatch, nevylučuje přechod k jinému titulu

Dvacetiletá hvězda týmu Shanghai Dragons končí profesionální Overwatch kariéru. Erster ovšem nevylučuje možnost, že jej v budoucnu uvidíme soutěžit v jiné kompetitivní hře. Během své kariéry hrál za tým Atlanta Reign a Shanghai Dragons, nejvíce úspěchů ale zaznamenal ještě na úrovni Contender. Jako jednomu z mála se mu podařilo získat titul Contenders championship třikrát za sebou v barvách týmu Ardeont a Lucky Future Zenith.

To Erster, thank you for giving everything you had and more to the team. While we wish we had more time together, we will always respect a player's decision to step down. We wish you nothing but the best in retirement! pic.twitter.com/DgYs62N2bc