Koronavirus se dostává také do profesionální CS:GO scény

Adam "friberg" Friberg, švédský dvaceti devítiletý profesionál nyní hraje za tým Dignitas a má se účastnit události Flashpoint 2 už v příštím týdnu. To mu však dost možná překazí účast právě celosvětová pandemie koronaviru. Sám friberg na svém Twitteru zmínil vysoké týden trvající teploty a připomenul lidem ať na sebe dávají pozor.

Just got my test result back, tested positive for covid-19 Been sick for a week now, high fever etc. Stay safe people!