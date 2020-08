Kouč 100 Thieves si myslí, že CS:GO nutně potřebuje nové mapy

V příspěvku na svém Twitterovém účtu trenér 100 Thieves kritizuje Valve a jejich přístup k výběru map, které jsou zrovna v rotaci. Sám pak navrhuje, aby Valve z nynější rotace vyjmulo mapy Mirage, Overpass a Train.

I think Canals might be decent, not too sure about the rest but open to anything