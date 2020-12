Koulovačka ve Valorantu? Vánoční mód je tady!

Riot se rozhodl zrenovovat celou mapu Icebox a přidat vánoční tématiku. Hráči si budou moci zahrát nový herní mód počínaje dnešním dnem až do 29. Prosince. Každý hráč bude vybaven koulovacím odpalovačem, hra končí jakmile tým dosáhne padesáti zabití. Na náhodných místech na mapě mohou hráči naleznout předmět zabaleného dárku, který jim přidá dočasný bonus. Komunita si jistě koulovačku užije i přes to, že tímto módem nebude možné postupovat v denních misích.

Season's beatings!



Chill out with the new limited time Snowball Fight mode, playable now through the 29th. Skate into your first match today and unlock the Snowbro Gun Buddy for free. pic.twitter.com/XuhZS9FeGq