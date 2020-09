League of Legends šampionka Samira dostala oslabení den po vydání

Ani Samira se však nevyhnula klasickému testování na PBE (Public Beta Environment), je proto zajímavé, že vývojáři s Riot Games její dominanci neodhalili dříve. Nová marksmanka je mixem mezi šampiónem na dálku a blízko, s velkou možností pohybu a obrovským zraněním. Po oficiálním vydáním si tak rychle hráči uvědomili, že tudy cesta nevede.

Naštěstí v tomto případě Riot reagoval velmi rychle a během jednoho dne tak přišlo oslabení na dvou frontách. Zatímco její základní počet životů byl snížen z původních 600 na 530, tak její ultimátní schopnost dostala nerf v možném zranění- 100-300 (+600% tAD) >>> 0-200 (+500% tAD).

